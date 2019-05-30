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    Главная / Торговый портал / Бумага техническая прочая / Бумага крепированная стандартная белая DGM Steriguard д/паровой и газовой стерилизации 1200х1200ММ №100 Dort-A TIP Malzemeleri Турция
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага крепированная стандартная белая DGM Steriguard д/паровой и газовой стерилизации 1200х1200ММ №100 Dort-A TIP Malzemeleri Турция

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага крепированная стандартная белая DGM Steriguard д/паровой и газовой стерилизации 1200х1200ММ №100 Dort-A TIP Malzemeleri Турция- Бумага техническая прочая
    17
    Бумага крепированная стандартная белая DGM Steriguard д/паровой и газовой стерилизации 1200х1200ММ №100 Dort-A TIP Malzemeleri Турция

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    Цена
    от 3850
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОМЕД ВОЛГА-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3850
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3850c НДС

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