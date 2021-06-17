Табло световое уличное исполнение "С Новым" 610х213СМ на кронштейне с универсальным креплением

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Табло световое уличное исполнение "С Новым" 610х213СМ на кронштейне с универсальным креплением- Светильники и осветительные устройства