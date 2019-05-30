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    Главная / Торговый портал / Бумага техническая прочая / Бумага крепированная д/стерилизации 800ММх250М 55г/м2 рулон №1
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага крепированная д/стерилизации 800ММх250М 55г/м2 рулон №1

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага крепированная д/стерилизации 800ММх250М 55г/м2 рулон №1- Бумага техническая прочая
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    Бумага крепированная д/стерилизации 800ММх250М 55г/м2 рулон №1

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5150
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ДАЙМОНД-МЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4681,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5150
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5150c НДС

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