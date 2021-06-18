Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/T LED 35 B D25 4000K 35ВТ 3000-4000К 3300ЛМ 94ЛМ/ВТ 143х281ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/T LED 35 B D25 4000K 35ВТ 3000-4000К 3300ЛМ 94ЛМ/ВТ 143х281ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"- Светильники и осветительные устройства