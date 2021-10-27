Набор реагентов Альфа-амилаза ФС для определения альфа-амилазы в крови и моче 50МЛ 10114 t 2-8С №1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альфа-амилаза ФС для определения альфа-амилазы в крови и моче 50МЛ 10114 t 2-8С №1- Реагенты диагностические