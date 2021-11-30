Запасная часть для оргтехники лента термоусадочная Brother HSE-211 для принтера Brother TE300VP/550WVP/PTP700/750W/900W 5.8х1500ММ чёрный шрифт на белой основе

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники лента термоусадочная Brother HSE-211 для принтера Brother TE300VP/550WVP/PTP700/750W/900W 5.8х1500ММ чёрный шрифт на белой основе- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства