Припой на основе свинца ВПр40 проволока ФГУП ВИАМ ТУ 1-595-ВФ-298-90

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе свинца ВПр40 проволока ФГУП ВИАМ ТУ 1-595-ВФ-298-90- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые