Припой на основе олова ВПр35 ФГУП ВИАМ ТУ 1-595-ВФ-295-98

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова ВПр35 ФГУП ВИАМ ТУ 1-595-ВФ-295-98- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые