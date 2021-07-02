Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие / Круг Бр05Ц5С5 50ММ ГОСТ 613-79
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Круг Бр05Ц5С5 50ММ ГОСТ 613-79

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Круг Бр05Ц5С5 50ММ ГОСТ 613-79- Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    24
    Круг Бр05Ц5С5 50ММ ГОСТ 613-79

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 620
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЮНИТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      730
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      876
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      150
      Регионы поставки
      Подробнее
      876c НДС
    • ООО "УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      708,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      850,39
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      60
      Регионы поставки
      Подробнее
      850,39c НДС
    • ООО "ИНКОМ-МЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      692
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      830,4
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      830,4c НДС
    • ООО "СПЕЦМЕТАЛЛКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      580
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      696
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      696c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      516,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      620
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      620c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПКП РОССПЕЦСТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "КОМПЛЕКСМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Круг БрАЖ9-4 80ММ ГОСТ 1628-78
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 58740
    В корзину
    Круг БрАЖ 9-4 80ММ ГОСТ 1628-78
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 2256
    В корзину
    Круг БрАЖ 9-4 40ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 830
    В корзину
    Круг БрАЖ 9-4 70ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 830
    В корзину
    Круг БрАЖ 9-4 90ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 830
    В корзину
    Круг БрАЖ9-4 65ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 2256
    В корзину
    Круг БрОЦС5-5-5 60ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 874,79
    В корзину
    Круг БрОЦС5-5-5 80ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 866,2
    В корзину
    Круг БрАЖ9-4 150ММ ГОСТ 1628-2019
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    Не указана
    В корзину
    Круг БрА10Мц2Л 185ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 2268
    В корзину
    Круг БражН 10-4-4 350ММ ГОСТ 493-79
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 1320
    В корзину
    Круг Бр05Ц5С5 100ММ ГОСТ 613-79
    Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
    от 580
    В корзину
    Позвонить