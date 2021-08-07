Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Космопор Е 7.2х5СМ 25ШТ Paul Hartmann AG Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Космопор Е 7.2х5СМ 25ШТ Paul Hartmann AG Германия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами