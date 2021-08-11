Повязка атравматичная с лидокаином Парапран-ХГ 7.5х10СМ крупноячеистая хлопчатобумажная сетка 10ШТ Местное обезболивание ран и ожогов ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка атравматичная с лидокаином Парапран-ХГ 7.5х10СМ крупноячеистая хлопчатобумажная сетка 10ШТ Местное обезболивание ран и ожогов ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами