Повязка адгезивная Биополимерная ранозаживляющая Хитопран 10х10см на нетканой основе 5ШТ Раны с обильной экссудацией. на основе нановолокон хитозана ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная Биополимерная ранозаживляющая Хитопран 10х10см на нетканой основе 5ШТ Раны с обильной экссудацией. на основе нановолокон хитозана ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами