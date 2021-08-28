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    Главная / Торговый портал / Кабели контрольные / Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 7х1.5
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 7х1.5

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 7х1.5- Кабели контрольные
    2
    Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 7х1.5

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 142,78
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "АКСИОМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172c НДС
    • ООО "НДМ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172c НДС
    • ООО "ВентСтройАльянс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      121
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      142,78
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      КВБбШвнг(А)-LS – этот бронированный контрольный кабель применяется для подключения в стационарном состоянии электрического оборудования различного назначения. Значение переменного напряжения, подаваемого на кабель не должно превышать 660 В, при частоте до 100 Гц, при постоянном напряжении нагрузка не должна быть более 1000 В. КВБбШвнг(А)-LS применяется для прокладки в пучках в кабельных системах и вне помещений на открытом пространстве, в траншеях и туннелях. При прокладке данного кабеля и в процессе его эксплуатации не допускается какого-либо механического воздействия на него. Благодаря свойствам своей изоляционной оболочки, данный кабель отвечает требованиям пониженной пожарной безопасности, обладает низким дымо- и газовыделением. При прокладке в пучках КВБбШвнг(А)-LS не распространяет горение.
      Минимальная партия
      235
      Регионы поставки
      Подробнее
      142,78c НДС

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