Характеристики

КВБбШвнг(А)-LS – этот бронированный контрольный кабель применяется для подключения в стационарном состоянии электрического оборудования различного назначения. Значение переменного напряжения, подаваемого на кабель не должно превышать 660 В, при частоте до 100 Гц, при постоянном напряжении нагрузка не должна быть более 1000 В. КВБбШвнг(А)-LS применяется для прокладки в пучках в кабельных системах и вне помещений на открытом пространстве, в траншеях и туннелях. При прокладке данного кабеля и в процессе его эксплуатации не допускается какого-либо механического воздействия на него. Благодаря свойствам своей изоляционной оболочки, данный кабель отвечает требованиям пониженной пожарной безопасности, обладает низким дымо- и газовыделением. При прокладке в пучках КВБбШвнг(А)-LS не распространяет горение.