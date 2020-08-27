Тампон хирургический стер. Пагаслинг НО 4ШТ 3 Хартманн-Рико А.С. 481274/1
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 42,5₽
Тампон хирургический из марли, стерильный Hartmann Pagasling steri №4
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 3600,3₽
Тампон хирургический марлевый ОП стер. Пагаслинг №180 4 Пауль Хартманн 4814091
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 3789,15₽
Тампон хирургический нестер. Пагаслинг №500 3 Пауль Хартманн АГ 4812947
Изделия медицинские ватно-марлевые
Не указана
Тампон хирургический нестер. Пагаслинг №1000 Хартманн-Рико А.С. 4812929
Изделия медицинские ватно-марлевые
Не указана
Тампон хирургический марл. стер. Пагаслинг 10ШТ 4 Хартманн-Рико А.С. 481409
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 143,08₽
Тампон хирургический Тампон-подушечка Пур-Целлин 500ШТ 4х5СМ Пауль Хартманн 1432130
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 223,91₽
Тампон хирургический сетон из марли, нестерильный Matopat №200 2Мх1СМ АО "ТЗМО" MA-105-MMMM-504
Изделия медицинские ватно-марлевые
Не указана
Тампон хирургический стоматологический Целлурон 600ШТ 0.2Г 1СМ Пауль Хартманн 4301821
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 875,38₽
Тампон хирургический стер. Пагаслинг 20ШТ 3 Хартманн-Рико А.С. 481274
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 850,08₽
Тампон хирургический Углеродные полые волокна для микродренажа при хирургическом лечении глаукомы АО "НИИГрафит"
Изделия медицинские ватно-марлевые
Не указана
Тампон хирургический спиртовой Софт-Целлин 100ШТ 6х3СМ Пауль Хартманн АГ 999979
Изделия медицинские ватно-марлевые
от 142,95₽