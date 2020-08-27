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    Главная / Торговый портал / Изделия медицинские ватно-марлевые / Тампон хирургический спиртовой Софт-Целлин 100ШТ 6х3СМ Пауль Хартманн АГ 999979
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тампон хирургический спиртовой Софт-Целлин 100ШТ 6х3СМ Пауль Хартманн АГ 999979

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тампон хирургический спиртовой Софт-Целлин 100ШТ 6х3СМ Пауль Хартманн АГ 999979- Изделия медицинские ватно-марлевые
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    Тампон хирургический спиртовой Софт-Целлин 100ШТ 6х3СМ Пауль Хартманн АГ 999979

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 142,95
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      142,95
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      142,95
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      142,95c НДС

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