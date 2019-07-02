Салфетки медицинские Пеха стер. с Y-образн.разрезом марлевая с Y-образн.разрезом 7.5х7.5СМ 25ШТ 4015034 Пауль Хартманн АГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетки медицинские Пеха стер. с Y-образн.разрезом марлевая с Y-образн.разрезом 7.5х7.5СМ 25ШТ 4015034 Пауль Хартманн АГ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами