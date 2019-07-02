Салфетки медицинские Медикомп дрейн из нетканного материала стер с U-образным вырезом 7.5х7.5СМ 50ШТ 4215337 Пауль Хартман ООО

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетки медицинские Медикомп дрейн из нетканного материала стер с U-образным вырезом 7.5х7.5СМ 50ШТ 4215337 Пауль Хартман ООО- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами