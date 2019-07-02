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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 7.5х7.5СМ 3ШТ 2320061/2321840 Пауль Хартманн АГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 7.5х7.5СМ 3ШТ 2320061/2321840 Пауль Хартманн АГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 7.5х7.5СМ 3ШТ 2320061/2321840 Пауль Хартманн АГ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
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    Салфетки медицинские Стерилюкс ЕС марлевая стер. 7.5х7.5СМ 3ШТ 2320061/2321840 Пауль Хартманн АГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 13,92
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13,92
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13,92
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13,92c НДС

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