Салфетки медицинские Медикомп из нетканного материала стер. 10х20СМ по 2шт 25ШТ 4217271 Пауль Хартманн АГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетки медицинские Медикомп из нетканного материала стер. 10х20СМ по 2шт 25ШТ 4217271 Пауль Хартманн АГ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами