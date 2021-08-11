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    Главная / Торговый портал / Материалы клейкие перевязочные / Лейкопластырь стер. гипоаллергенный на неткан. Омнитейп 1.2х10.1СМ стерильный 300ШТ 540685 Пауль Хартманн СА
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лейкопластырь стер. гипоаллергенный на неткан. Омнитейп 1.2х10.1СМ стерильный 300ШТ 540685 Пауль Хартманн СА

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лейкопластырь стер. гипоаллергенный на неткан. Омнитейп 1.2х10.1СМ стерильный 300ШТ 540685 Пауль Хартманн СА- Материалы клейкие перевязочные
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    Лейкопластырь стер. гипоаллергенный на неткан. Омнитейп 1.2х10.1СМ стерильный 300ШТ 540685 Пауль Хартманн СА

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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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