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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы / Фильтр трансмиссии В-110 New Holland 85826020
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр трансмиссии В-110 New Holland 85826020

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр трансмиссии В-110 New Holland 85826020- Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
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    Фильтр трансмиссии В-110 New Holland 85826020

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    Цена
    от 6193,82
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АВТОМИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5249
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6193,82
      Спецификация
      Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6193,82c НДС

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