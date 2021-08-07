Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Гидрофилм 20х30см из прозрачной пленки 10ШТ 6857650 Paul Hartmann AG

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Гидрофилм 20х30см из прозрачной пленки 10ШТ 6857650 Paul Hartmann AG- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами