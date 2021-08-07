Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Гидрофилм плюс 10см*30см из прозрачной пленки 25ШТ 6857800 Paul Hartmann AG

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Гидрофилм плюс 10см*30см из прозрачной пленки 25ШТ 6857800 Paul Hartmann AG- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами