Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Космопор Е 10х6см 1ШТ 901009/900871 Paul Hartmann AG

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Космопор Е 10х6см 1ШТ 901009/900871 Paul Hartmann AG- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами