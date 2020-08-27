Повязка адгезивная Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой Космопор Е 20х8см Пауль Хартман С.А 901025 25ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой Космопор Е 20х8см Пауль Хартман С.А 901025 25ШТ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами