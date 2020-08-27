Повязка адгезивная Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой Космопор Е 15х6см Пауль Хартманн 901019/9008725 1ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой Космопор Е 15х6см Пауль Хартманн 901019/9008725 1ШТ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами