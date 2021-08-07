Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Космопор Е 7.2х5СМ 1ШТ 901008/900870 Paul Hartmann AG

Характеристики

Индивидуальная стерильная упаковка. Каждая единица защищена пропитанной силиконом бумагой с отметкой, где правильно нужно вскрывать упаковку. В основе повязок нетканый материал (полиэстер) – эластичный, легко моделирует повязку на ране. Повязка крепится на коже с помощью клея из синтетического каучука, без примеси канифоли – не вызывает раздражения и прекрасно удерживает повязку на месте. Вискоза, покрытая защитной полиэтиленовой микросеткой, позволяет эффективно впитывать раневой экссудат, без прилипания материи к коже с последующей вторичной травматизацией прооперированного участка.