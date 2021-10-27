Набор реагентов 3962 Т4 свободный - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 50 мкл, диапазон измерений от 0 до 80 пмоль/л, чувствительность 1 пмоль/л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 3962 Т4 свободный - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 50 мкл, диапазон измерений от 0 до 80 пмоль/л, чувствительность 1 пмоль/л- Реагенты диагностические