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    Главная / Торговый портал / Кетгут и аналогичные материалы / Материал шовный нерассасывающийся крученый МедКапрон стерильный 20000СМ 2/0 (метрич.3) без иглы 1ШТ ЗАО НПП "Мединж" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Материал шовный нерассасывающийся крученый МедКапрон стерильный 20000СМ 2/0 (метрич.3) без иглы 1ШТ ЗАО НПП "Мединж" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материал шовный нерассасывающийся крученый МедКапрон стерильный 20000СМ 2/0 (метрич.3) без иглы 1ШТ ЗАО НПП "Мединж" Россия- Кетгут и аналогичные материалы
    3
    Материал шовный нерассасывающийся крученый МедКапрон стерильный 20000СМ 2/0 (метрич.3) без иглы 1ШТ ЗАО НПП "Мединж" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 78,2
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "РИОМЕД-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      71,09
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      78,2
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      78,2c НДС

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