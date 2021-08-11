Повязка с воском Воскопран 7.5х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Раны без признаков инфекции, гранулирующие раны ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с воском Воскопран 7.5х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Раны без признаков инфекции, гранулирующие раны ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами