Повязка с мазью Диоксидином 5% Воскопран 10х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Раны с признаками инфекции, гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетическая стопа, раны от длительного сдавливания «краш-синдром», гангрены, гнойно-воспалительные кожные заболевания, фурункулы, флегмоны, ожоги I-III (В) степени, рваные раны, укусы животных и насекомых, огнестрельные раны, дерматиты ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с мазью Диоксидином 5% Воскопран 10х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Раны с признаками инфекции, гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетическая стопа, раны от длительного сдавливания «краш-синдром», гангрены, гнойно-воспалительные кожные заболевания, фурункулы, флегмоны, ожоги I-III (В) степени, рваные раны, укусы животных и насекомых, огнестрельные раны, дерматиты ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами