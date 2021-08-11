Повязка с мазью Левомеколь Воскопран 7.5х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетическая стопа, гнойно-воспалительные кожные заболевания, фурункулы, ожоги I-III (В) степени, ссадины, рваные раны, дерматиты ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с мазью Левомеколь Воскопран 7.5х10СМ на сетчатой основе стерильная 30ШТ Гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетическая стопа, гнойно-воспалительные кожные заболевания, фурункулы, ожоги I-III (В) степени, ссадины, рваные раны, дерматиты ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами