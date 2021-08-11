Повязка с мазью Повидон-Йод Воскопран 10х25СМ на сетчатой основе стерильная 10ШТ Острые и хронические раны с признаками инфекции, ожоги II-III (B) степени, огнестрельные и посттравматические раны, укусы животных и насекомых, бактериальные и грибковые заболевания кожи, дерматиты, обморожения, глубокие и обширные ссадины ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка с мазью Повидон-Йод Воскопран 10х25СМ на сетчатой основе стерильная 10ШТ Острые и хронические раны с признаками инфекции, ожоги II-III (B) степени, огнестрельные и посттравматические раны, укусы животных и насекомых, бактериальные и грибковые заболевания кожи, дерматиты, обморожения, глубокие и обширные ссадины ТУ 9393-003-52708501-2002 ООО "НПМ" Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами