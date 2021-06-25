Плуг трехкорпусный "Русич" ПНУУ Предназначен для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.1КМ/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 3ШТ 35СМ 490КГ 554КГ тракторист 2790х1220х1145ММ 6605х1780хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 12-15СМ не более 5СМ 0.17 210ММ 2 12МЕС ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плуг трехкорпусный "Русич" ПНУУ Предназначен для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.1КМ/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 3ШТ 35СМ 490КГ 554КГ тракторист 2790х1220х1145ММ 6605х1780хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 12-15СМ не более 5СМ 0.17 210ММ 2 12МЕС ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия- Плуги общего назначения