Плуг пятикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.7Г/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 5ШТ 35СМ 1030КГ 1155КГ 1ЧЕЛ 4250х2050х1535ММ 9830х2600хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,23 12МЕС 210ММ 2 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плуг пятикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.7Г/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 5ШТ 35СМ 1030КГ 1155КГ 1ЧЕЛ 4250х2050х1535ММ 9830х2600хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,23 12МЕС 210ММ 2 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия- Плуги общего назначения