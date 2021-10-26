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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Кулер напольный Aqua Work 0.7LW/B без нагрева и охлаждения 2 крана подачи воды
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кулер напольный Aqua Work 0.7LW/B без нагрева и охлаждения 2 крана подачи воды

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кулер напольный Aqua Work 0.7LW/B без нагрева и охлаждения 2 крана подачи воды- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
    14
    Кулер напольный Aqua Work 0.7LW/B без нагрева и охлаждения 2 крана подачи воды

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    Цена
    от 3100
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    Поставщики
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7390
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7390
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7390c НДС
    • ООО ТД "АЛЬЯНС АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5340
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5340c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3400
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Aqua Work Тип устройства: раздатчик Тип установки: напольный Размещение бутыли с водой: верхнее Тип охлаждения воды: без нагрева и охлаждения (раздатчик воды) Температурный режим: без нагрева и охлаждения Тип крана: нажим кружкой Количество кранов подачи воды: 2 шт. Подача воды комнатной температуры: Да Комус-Гид: среднее количество пользователей (до 25) Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Цвет вставки: черный Размер (ШхГхВ): 290x260x850 мм Вес: 2.65 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      3400c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "МЕД И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2627,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3100
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3100c НДС

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