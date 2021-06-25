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    Главная / Торговый портал / Плуги общего назначения / Плуг восьмикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плуг восьмикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плуг восьмикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия- Плуги общего назначения
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    Плуг восьмикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия

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    • АО "НИТИ ИМ. П.И. СНЕГИРЕВА"
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      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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