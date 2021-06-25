Плуг четырехкорпусный средний,навесной, оборотный Агромаш ПНО 3+1/1 ЗАО "ПРОМТРАКТОР-ВАГОН" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Плуг восьмикорпусный "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Плуг восьмикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Плуг восьмикорпусный с предплужниками и катками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Плуг пятикорпусный "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.7Г/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 5ШТ 35СМ 1030КГ 1155КГ 1ЧЕЛ 4250х2050х1535ММ 9830х2600хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,23 12МЕС 210ММ 2 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Плуг пятикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.7Г/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 5ШТ 35СМ 1030КГ 1155КГ 1ЧЕЛ 4250х2050х1535ММ 9830х2600хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,23 12МЕС 210ММ 2 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Плуг восьмикорпусный навесной универсальный усиленный "Русич" для отвальной обработки незасоренных почв под зерновые и технические культуры М КМ/Ч СМ ММ ММ 8ШТ 40СМ КГ КГ ММ ММ КМ/Ч ПРОЦ СМ СМ МЕС ММ АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Плуг трехкорпусный комбинированная стойка ПКЛ-70 прокладка минерализованных полос в лесу, подготовка почвы в виде борозд и пластов 1.4М 2.2-2.5КМ/Ч 2.5-3КМ/Ч 14СМ ММ 1ШТ 70СМ 500КГ КГ 2250х1650х1360ММ ММ 15КМ/Ч СМ СМ 400ММ МЕС
Плуги общего назначения
от 65500₽
Плуг трехкорпусный "Русич" ПНУУ Предназначен для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.1КМ/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 3ШТ 35СМ 490КГ 554КГ тракторист 2790х1220х1145ММ 6605х1780хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 12-15СМ не более 5СМ 0.17 210ММ 2 12МЕС ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана