Блок проявки Kyocera DV-460 для TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок проявки Kyocera DV-460 для TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства