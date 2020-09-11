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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Сервисный комплект Kyocera MK-460 Для моделей Kyocera TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221 блок фотобарабана, блок проявки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сервисный комплект Kyocera MK-460 Для моделей Kyocera TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221 блок фотобарабана, блок проявки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сервисный комплект Kyocera MK-460 Для моделей Kyocera TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221 блок фотобарабана, блок проявки- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Сервисный комплект Kyocera MK-460 Для моделей Kyocera TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221 блок фотобарабана, блок проявки

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    Цена
    от 13720
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11627,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13720
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13720c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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