Набор реагентов для определения прогестерона/Progesterone для анализатора Immulate One/1000/2000 200 определений ФСЗ 2007/00596 от 02.04.2009 Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для определения прогестерона/Progesterone для анализатора Immulate One/1000/2000 200 определений ФСЗ 2007/00596 от 02.04.2009 Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США- Реагенты диагностические