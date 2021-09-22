Характеристики

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка глубины сиденья. Эргономичная спинка (сетка) с регулировкой поддержки поясничной области спины (поясничная поддерживающая подкладка перемещается по высоте относительно спинки и выпячивается взад-вперед). Регулировка подлокотников в горизонтальной плоскости и по высоте. Регулировка высоты и угла наклона подголовника. Ограничение по весу: 120 кг. Максимальная нагрузка до 120кг. Материалы крестовины: металл. Материал обивки: сетка+ткань. Регултровка по высоте есть.