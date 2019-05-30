Инвентарь кухонный Точилка для ножей F046B С элементами из керамики, карбида и алмазного абразива УТ000246068 механическая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Инвентарь кухонный Точилка для ножей F046B С элементами из керамики, карбида и алмазного абразива УТ000246068 механическая- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем