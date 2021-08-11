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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская Альбенс нетканый материал трехслойная на резинках 50ШТ Малайзия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская Альбенс нетканый материал трехслойная на резинках 50ШТ Малайзия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская Альбенс нетканый материал трехслойная на резинках 50ШТ Малайзия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    25
    Маска защитная медицинская Альбенс нетканый материал трехслойная на резинках 50ШТ Малайзия

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    • ООО "ПРАЙД"
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "РОМИСЛАВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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