Лейкопластырь фиксирующий на нетканой основе Неофикс ROLL рулон 6х1000СМ нестерильный Фармапласт С. А. Е Египет

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лейкопластырь фиксирующий на нетканой основе Неофикс ROLL рулон 6х1000СМ нестерильный Фармапласт С. А. Е Египет- Материалы клейкие перевязочные