Лейкопластырь на нетканой основе адгезив. с вискозной подушечкой Неофикс POST 5х7СМ стерильный Фармапласт С. А. Е Египет

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лейкопластырь на нетканой основе адгезив. с вискозной подушечкой Неофикс POST 5х7СМ стерильный Фармапласт С. А. Е Египет- Материалы клейкие перевязочные