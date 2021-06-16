Комплект одноразовой одежды стерильный Здравмедтех защитной врача-инфекциониста -халат хирургический; -костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки), комбинезон; -маска хирургическая (на завязках, на резинках); -маска с защитным экраном; -шапочка (колпак, берет, шлем); -бахилы хирургические (высокие, низкие); -нарукавники; -фартук; -полотенце; -салфетка хирургическая; -перчатки хирургические;-перчатки смотровые; -сапоги; -респиратор; -очки; -экран защитный; №1 ТУ 9398-006-38957094-2004 ООО "Здравмедтех-Н" Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразовой одежды противочумный халат, брюки, куртка, шапочка-шлем, бахилы высокие, нарукавники, фартук, маска, полотенце, очки защитные, перчатки хирургические -2ПАРЫ
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразовой одежды стерильный рубашка д/рожениц из нетканого материала ОП пл.42 р.52-54 дл.110см №1
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья для кесарева сечения стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-нарукавники;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;- простыня большая операционная с липким краем(1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманом, липким краем, отводом(1400-3000)х(1400-4000) мм;-держатель шнура (20-300)х(300-2000) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-карман-приемник хирургический (150-600)х(300-600) мм;-чехол (20-400)х(50-3000) мм;-простыня малая операционная с липким краем (500-1400)х(500-1800) мм;-повязка (50-500)х(50-500) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-бахилы;-шапочка;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм; ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья послеоперационного стерильный простыня большая операционная; наволочка; пододеяльник; полотенце; наматрацник; трусики 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех акушерского родового стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (500-1400)х(500-1800) мм;-простыня с карманом (700-1500)х(1000-2500) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-сумка (мешок) для сбора (80-1000)х(80-1000) мм;-рубашка для роженицы;-тапочки;-прокладка впитывающая (70-150)х(210-400) мм;-чехол-конверт для новорожденного (400-500)х(600-900) мм;-педиатрическое покрывало (500-1000)х(400-700) мм;-педиатрическое одеяло (500-1100)х(400-700) мм;-чепчик;-рубашка для новорожденного;-комбинезон для новорожденного;-тапочки;-нарукавники;-пинетки;-накидка прямоугольная (700-1100)х(800-1600) мм;-накидка круглая (1000х1800) мм;-маска медицинская одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-шапочка;-бахилы хирургические;-трусики;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(70-500) мм;-наволочка (300-800)х(300-800) мм;-пододеяльник (1000-1400)х(1400-2400) мм;-наматрацник (600-1400)х(1100-2400) мм.Принадлежности:-браслеты для новорожденных;-бирка (медальон) для новорожденных;-перчатки хирургические;-ножницы упоконечные пластиковые;-зажим пуповины пластиковый. ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья универсальный большой Здравмедтех для гинекологических операций стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, встроенной полусферой, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400х3000) мм;-салфетка хирургическая (100-650)х(100-700) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-держатель шнура (20-300)х(30-2000) мм;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм;-повязка (50-500)х(100-500) мм;- простыня большая операционная с отверстием, липким краем, операционной пленкой, напальчником, встроенными бахилами, фиксаторы (1400-3000)х(1400-4000) мм;-прокладка (70-150)х(210-400) мм;-шапочка;-трусики;-тапочки;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-бахилы;-фартук хирургический;-нарукавники;-рубашка для роженицы.Принадлежности:-перчатки хирургические;-зеркало по Куско. ТУ 9398-004-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразовой одежды для защиты медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ брюки-1ШТ; куртка-1ШТ; шапочка-шлем-1ШТ; бахилы хирургические высокие-1ПАРА; халат хирургический-1ШТ; очки, закрытые с непрямой вентиляцией-1ШТ.; маска (респиратор) медицинский одноразовый-1ШТ; перчатки медицинские (нестерильные, нитриловые)-2пары; инструкция по применению-вкладыш-1ШТ нетканый трехслойный материал СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд) ТУ 32.50.50-004-00302178-2020 АО Корпорация Росхимзащита Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья операционного для полостных вмешательств стерильный - простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманами, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм, - простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм, - чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм, - салфетка хирургическая (100-650)х(100-650)мм, - операционная лента (25-100)х(50-600) мм, - держатель шнура (20-300)х(30-600) мм, - чехол (20-250)х(50-3000) мм, - простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм, - простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм, - повязка (50-500)х(100-500) мм 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для артроскопии 1х Покрытие для стола, 1х чехол для стола Мэйо, 1х Чулок, 1х Покрытие, 1х Покрытие для артроскопии с мешком для сбора жидкостей, 1х Отводящая трубка, 2х Клеящаяся лента, 4х Целлюлозные салфетки 4ШТ 9387032 Хартманн-Рико А.С.
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для артроскопии простыня + чехол для видеокабелей 7ШТ 9387291 Paul Hartmann AG
Препараты фармацевтические прочие
Не указана
Комплект одноразового белья для врача инфекциониста для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях стерильный р.50-52 1ШТ ЗАО Здравмедтех-Поволжье Россия
Препараты фармацевтические прочие
Не указана