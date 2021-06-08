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    Главная / Торговый портал / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств / Ремонт автономного отопителя Air Top 5500 Evo 24 дизель
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ремонт автономного отопителя Air Top 5500 Evo 24 дизель

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт автономного отопителя Air Top 5500 Evo 24 дизель- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
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    Ремонт автономного отопителя Air Top 5500 Evo 24 дизель

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    Цена
    от 1700
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИС-ТЕРМО"
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      Цена без НДС, руб.
      1700
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1700
      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1700c НДС

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