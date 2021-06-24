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    Главная / Торговый портал / Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов / Оборудование специальное шлифовальное набор точильных камней Hobbi для шлифования и зачистки различных материалов 5 предметов 31-3-005
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование специальное шлифовальное набор точильных камней Hobbi для шлифования и зачистки различных материалов 5 предметов 31-3-005

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное шлифовальное набор точильных камней Hobbi для шлифования и зачистки различных материалов 5 предметов 31-3-005- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
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    Оборудование специальное шлифовальное набор точильных камней Hobbi для шлифования и зачистки различных материалов 5 предметов 31-3-005

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    Цена
    от 150
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "Интерколор"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      127,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС

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