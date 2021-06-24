Оборудование специальное шлифовальное набор точильных камней Hobbi для шлифования и зачистки различных материалов 5 предметов 31-3-005

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное шлифовальное набор точильных камней Hobbi для шлифования и зачистки различных материалов 5 предметов 31-3-005- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов