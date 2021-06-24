Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 2000 мм СА1000С20Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 5000 мм СА1000С50Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок абразивно-отрезный гидроабразивной резки Т1500 ФГУП "ПСЗ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 2000 мм СА1250С20Ф3 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок шлифовальный универсальный 3К227ВМ 20-150ММ 125ММ 1176451028489ММ B ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный Bosch GBG 60-20 600ВТ 200ММ 060127A400
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 11770₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 16000 мм СА1100С160Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 8000 мм СА1250С80Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 2000 мм СА1000С20Ф4К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 3000 мм СА1100С30Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок специальный горизонтальнорасточный фрезерно-расточной Многоцелевой фрезерно-расточной обрабатывающий центр с подвижным порталом (гентри) со шпинделем. НС231ЕФ4 для комплексной высокопроизводительной обработки на операциях фрезерования, растачивания, сверления, резьбонарезания. 160ММ ПАО "Тяжстанкогидропресс"
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок сверлильный фрезерный ГС520 0.75КВТ 1500ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 344560₽